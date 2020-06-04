Латвийский арбитр показал средний палец темнокожему футболисту. Что произошло?

Судье ФИФА Андрису Трейманису пришлось опубликовать видео, чтобы избежать громкого скандала и обвинений в расизме. Неосторожные действия арбитра и неверная интерпретация его жеста болельщиками едва не привели к серьезным последствиям.

На днях известный в Европе 35-летний рефери судил товарищеский матч между рижскими РФШ и «Ригой» (2:0). На 75-й минуте он удалил игрока РФШ Аллена Седрика Куадьо за оскорбление соперника. При этом Трейманис показал ивуарийцу средний палец. Стоп-кадры трансляции моментально попали в публичное пространство — без соответствующих пояснений. Можно было понять увиденное так, будто уже арбитр оскорбил футболиста, послав его подальше. В итоге судье пришлось снять видео и публично объяснить свои действия.

— Я получил много звонков и сообщений, — заявил Трейманис. — Хочу объяснить, что произошло, чтобы прекратить все разговоры. В том эпизоде игрок одной команды показал средний палец сопернику. За это по правилам игры нужно удалять. Игрок, увидев перед собой красную карточку, поначалу не понял, за что он ее получил. Устное объяснение он не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы всем — его партнерам и тренерам — стало ясно, за что применена красная карточка. Так я показал, что он натворил. Не нужно выхватывать одну деталь из целого, нужно посмотреть весь эпизод. Бывает, что из белого делают черное и наоборот.

РФШ назвал поведение Куадьо «неподобающим» и принес извинения за жест своего футболиста. (Александр Бобров)