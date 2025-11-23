Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 01:56

«Ланус» обыграл «Атлетико Минейро» в финале Южноамериканского кубка-2025, Халк не забил в серии пенальти

Павел Лопатко

Аргентинский «Ланус» победил бразильский «Атлетико Минейро» в финальном матче Южноамериканского кубка-2025 — 0:0, 5:4 пенальти. Игра прошла в Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако».

«Ланус» выиграл турнир во второй раз — также он побеждал в 2013 году. «Атлетико Минейро» впервые вышел в финал.

Экс-нападающий «Зенита» Халк вышел в стартовом составе и нанес 2 удара по воротам «Лануса». В серии пенальти он не забил.

В полуфинале аргентинская команда победила «Универсидад де Чили» (2:2, 1:0), а бразильская — эквадорский «Индепендьенте дель Валье» (1:1, 3:1).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Халк
ФК Атлетико Минейро
ФК Ланус
Читайте также
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — «Шанхай Шэньхуа»: онлайн-трансляция матча чемпионата Китая

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости