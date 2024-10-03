Кварацхелия включен в символическую сборную топ-5 европейских лиг

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия попал в символическую сборную недели, которую итальянская La Gazzetta dello Sport составляет по итогам матчей, прошедших в чемпионатах из большой европейской пятерки.

Полузащитник «Наполи» забил гол в победной встрече с «Монцей» (2:0) в 8-м туре серии А — после этого успеха команда вышла на первое место в турнирной таблице.

Ведущие спортивное издание Европы выстроило сборную по схеме 4-2-3-1, где Хвича оказался в роли левого атакующего полузащитника.

Вот как выглядит полный выбор La Gazzetta dello Sport: Марцин Булка («Ницца») — Джеймс Джастин («Лестер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Эдер Милитао («Реал» Мадрид), Тео Эрнандес («Милан») — Йенс Стаге («Вердер»), Александар Павлович («Бавария») — Коул Палмер («Челси»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Хвича Кварацхелия («Наполи») — Анте Будимир («Осасуна»).

В нынешнем сезоне 23-летний грузин провел восемь матчей за неаполитанцев, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.