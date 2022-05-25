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Сегодня, 22:06

Кварацхелия сделал дубль в матче лидеров чемпионата Грузии

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник Хвича Кварацхелия сделал дубль в матче лидеров чемпионата Грузии «Динамо» (Батуми) — «Самгурали» (Цхалтубо).

В самом начале игры экс-вингер «Рубина» открыл счет, а в середине второго тайма при счете 3:3 заработал пенальти, с которого забил четвертый мяч хозяев, после чего сразу же был заменен.

Матч завершился вничью 4:4.

Также у «Динамо» мячи забили бывший форвард «Ротора» Фламарион и еще недавно выступавший за тульский «Арсенал» Зурико Давиташвили.

Зурико Давиташвили
Хвича Кварацхелия
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