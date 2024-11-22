Кузьмичев — о травме Антона Миранчука: «Ситуация не стрессовая. Пережить можно»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, в комментарии «СЭ» высказался о повреждении игрока.

«У Антона уже была, как говорится, командировка — в Эстонию. Там тоже было не все гладко поначалу, но потом он стал лучшим игроком чемпионата. И вернулся в «Локомотив» в другом статусе. Текущая ситуация для него не стрессовая. Она неприятная, но пережить можно», — сказал Кузьмичев «СЭ».

13 ноября стало известно, что россиянин пропустит около 4-5 недель из-за травмы. Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

В 2016 году Миранчук на правах аренды из «Локомотива» выступал за таллинскую «Левадию» в чемпионате Эстонии.