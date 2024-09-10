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Сегодня, 05:47

Кузьмичев считает, что Антон Миранчук может рассчитывать на приглашение в более сильный клуб

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что полузащитник «Сьона» Антон Миранчук может рассчитывать на приглашение более сильных европейских клубов.

«Это контракт двухлетний, короткий. Если этот сезон Антон проведет на своем хорошем уровне, то, конечно, интерес из других чемпионатов европейских будет, сто процентов. Потому что одно дело смотреть игрока в чемпионате России и в товарищеских играх за сборную, другое — это европейский чемпионат довольно высокого уровня. Там оценка будет проходить совершенно иначе. Все зависит от Антона. Если он сможет проявить свои лучшие качества, то дальше дорога будет гораздо проще, — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Миранчук перешел в швейцарский клуб в качестве свободного агента. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2026 года, Миранчук будет выступать под 10-м номером.

Источник: Metaratings
Антон Миранчук
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сьон
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