Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:27

Кузьмичев рассказал нюансы перехода Худякова в австрийский «Штурм»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал нюансы перехода вратаря Даниила Худякова в австрийский «Штурм». Россиянин в ближайшее время должен подписать с клубом контракт на четыре года.

«Игровое время ни один профессиональный клуб никогда не гарантирует. На сегодняшний день его приглашают «первым номером». Дальше все зависит от него. Если он будет доказывать своей работой, то будет получать игровое время. Конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Кузьмичев «РБ Спорт».

Худяков — воспитанник «Локомотива». За основу железнодорожников вратарь провел 34 матча, в которых пропустил 61 гол. После окончания сезона-2023/24 20-летний голкипер покинул московский клуб в связи с окончанием контракта.

Источник: РБ Спорт
Владимир Кузьмичев
Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости