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Сегодня, 12:15

Кузьмичев — об Антоне Миранчуке: «Ожидания со стороны руководства немного не оправдываются, но кризиса нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении россиянина.

После матча 20-го тура швейцарской суперлиги с «Базелем» (1:4) главный тренер «Сьона» Дидье Толо выразил недовольство игрой Миранчука.

«Конечно, ожидали немного большего, что Антон придет и начнет сразу показывать свой уровень. Но, к сожалению, он пропустил почти всю предсезонку, потом была травма. Ожидания со стороны руководства немного не оправдываются. Но в то же время никакого кризиса нет. То, что тренер клуба так высказывается, у них в порядке вещей. Если бы у нас кто-то высказался в таком ключе, то можно было бы делать вывод, что надо искать новую команду, но там это рабочий момент. Дальше все зависит от Антона. От того, как он все преодолеет и заиграет на том уровне, за который мы все его любим», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне футболист сыграл 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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