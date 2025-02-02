Кузьмичев: «Антону Миранчуку важно было забить в новом чемпионате»

Представитель полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев поделился впечатлениями от первого гола россиянина за клуб.

«Порадовало, что Антон забил первый гол. Ему было неприятно слышать слова главного тренера. Могу предположить, что это внутренне его разозлило. От него ждут результативных действий в команде. Миранчук — уже состоявшийся футболист. Психологически важно было забить в новом чемпионате. Этот гол точно придаст уверенности Антону», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

Миранчук открыл счет на 15-й минуте в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано».

Ранее главный тренер «Сьона» Дидье Толо заявил, что Антону Миранчуку нужно выполнять больше работы на поле.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Игра с «Лугано» стала для него 10-й в составе швейцарского клуба.