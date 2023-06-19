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19 июня, 23:53

Куртуа высказался об отъезде из сборной Бельгии после разговора с Тедеско

Виктория Кравченко
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Тибо Куртуа.
Фото Reuters

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отреагировал на слова главного тренера национальной команды Доменико Тедеско. Специалист заявил, что был очень удивлен и шокирован отъездом футболиста из сборной.

Вратарь признался, что был удивлен тем, что сказал Тедеско и заявил, что тренер «представил только частичную и субъективную версию частного разговора».

«Хотел бы объяснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику. Я глубоко разочарован, но хочу уточнить, что заявления тренера не соответствуют действительности», — написал Куртуа в соцсетях.

31-летний бельгиец рассказал, что во время беседы он попросил Тедеско объяснять решения, которые могу нанести вред сборной.

«Быть или не быть капитаном национальной команды — это не чья-то прихоть и не случайный выбор. Это должно быть его решение, и именно это я пытался дать ему понять. К сожалению, я не достиг своей цели», — добавил Куртуа.

Он рассказал, что ничего не требовал и пытался с нападающим Ромелу Лукаку разобраться в ситуации.

«Кроме того, вчера (в воскресенье, 18 июня) днем у меня был медосмотр по поводу проблемы с правым коленом. Медицинская бригада клуба и сборной связались и, изучив все необходимые документы, приняли решение, что мне лучше покинуть тренировочный лагерь сборной», — написал Куртуа.

Ранее появилась информация, что голкипер недоволен тем, что в отсутствие полузащитника Кевина де Брейне капитаном сборной назначили Лукаку, а не его.

Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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