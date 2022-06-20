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Сегодня, 21:10

Бердыев получил пост главного тренера «Трактора» при помощи Азмуна

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Бывший главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев получил пост главного тренера в иранском клубе «Трактор» благодаря помощи Сердара Азмуна, информирует «Чемпионат».

27-летний иранский нападающий ранее выступал под руководством Бердыева в «Рубине» и «Ростове».

20 июня 69-летний специалист возглавил иранский «Трактор» и стал техническим директором клуба. Ранее Бердыев был главным тренером «Кайрата», с которым становился бронзовым призером чемпионата Казахстана и выигрывал Кубок страны.

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4731801-berdyev-poluchil-post-v-iranskom-klube-pri-pomoschi-azmuna.html
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