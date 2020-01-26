Кудряшов в старте «Антальяспора» на матч против «Денизлиспора»
12:37
Стал известен стартовый составы «Антальяспора» на матч 19-го тура чемпионата Турции против «Денизлиспора», сообщает пресс-служба клуба. Российский защитник Федор Кудряшов выйдет с первых минут в составе гостей.
В старте «Антальяспора» также значится новичок команды, бывший форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович.
Встреча «Денизлиспор» — «Антальяспор» пройдет 26 января, начало — в 13.30 (мск).
? Yukatel Denizlispor x Antalyaspor— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 26, 2020
?lk 11: Boffin, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Chico, Celustka, Sinan, Jahovic, Veysel, B?nyamin.
Yedekler: Ferhat, Salih, Eren, Do?ukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, Talha, Mikail.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/BrL0qoaBoq
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