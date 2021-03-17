Кудряшов с «Антальяспором» вышел в финал Кубка Турции

«Антальяспор» вышел в финал Кубка Турции. В матче 1/2 финала команда из Антальи обыграла «Аланьяспор» со счетом 2:0. Счет открыл чемпион мира-2014, 35-летний немец Лукас Подольски. Второй гол забил еще один 35-летний футболист Хакан Озмерт.

В составе «Антальяспора» 90 минут отыграл защитник сборной России Федор Кудряшов. 33-летний футболист был вызван в национальную команду на мартовские игры отборочного турнира ЧМ-2022.

На 77-й минуте в составе «Антальяспора» появился экс-защитник «Краснодара» Налду.

В финале «Антальяспор» сыграет с «Бешикташем».

Кубок Турции

1/2 финала

«Антальяспор» — «Аланьяспор» — 2:0 (1:0)

Голы: Подольски, 18 (1:0). Озмерт, 82 (2:0).