Кудряшов дебютировал за «Антальяспор». Его команда проиграла «Гезтепе»

Российский защитник Федор Кудряшов вышел в старте «Антальяспора» на матч 18-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (0:3). 32-летний футболист провел на поле всю игру.

Для Кудряшова эта игра стала первой в составе «Антальяспора». Его команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице суперлиги с 14 очками.

Кудряшов стал игроком турецкой команды 6 января. Его контракт с «Антальяспором» рассчитан на 1,5 года.

Ранее Федор выступал за «Сочи», в составе которого провел 16 игр и отметился 1 голом в чемпионате России.