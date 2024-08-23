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Сегодня, 05:41

«Бока Хуниорс» проиграл «Крузейро» в матче плей-офф Южноамериканского кубка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Крузейро» переиграл «Бока Хуниорс» в ответном матче 1/8 финала Южноамериканского кубка — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти.

На 1-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Луис Адвинкула получил красную карточку. Бразильская команда забила два быстрых гола, однако несмотря на удаление гостям удалось отыграть один мяч еще до перерыва. Во второй половине голов забито не было.

Первая игра завершилась победой аргентинской команды (1:0), поэтому четвертьфиналист определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки бразильской команды — 5:4.

Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Крузейро
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