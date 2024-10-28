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Кроос уверен, что Родри выиграет «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Реала» Тони Кроос считает, что обладателем «Золотого мяча»-2024 станет полузащитник «Манчестер Сити» Родри. При этом экс-игрок не видит особой важности в данной награде.

«Родри выиграет «Золотой мяч». Но лично я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Изначально СМИ сообщали, что «Золотой мяч» должен выиграть нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В понедельник, 28 октября, в сети появился список, где победителем голосования числится Родри. В связи с этим вся делегация мадридского клуба отменила рейс во Францию на церемонию награждения «Золотого мяча».

Мероприятие будет проходить в парижском театре «Шатле» и начнется в 22.45 по московскому времени.

 
Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

 

 

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Тони Кроос
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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