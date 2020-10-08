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Кркич принес «Монреалю» победу над «Коламбус Крю»

04:44
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«Монреаль Импэкт» на выезде переиграл «Коламбус Крю» в регулярном чемпионате MLS (2:1). Победный гол забил экс-форвард «Барселоны» Боян Кркич, реализовавший пенальти.

MLS

Регулярный чемпионат

«Коламбус Крю» — «Монреаль Импэкт» — 1:2 (1:1)

Голы: Лаппалайнен, 24 (0:1). Зардес, 45 (1:1). Кркич, 74 — с пенальти (1:2).

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