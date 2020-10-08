Кркич принес «Монреалю» победу над «Коламбус Крю»
04:44
«Монреаль Импэкт» на выезде переиграл «Коламбус Крю» в регулярном чемпионате MLS (2:1). Победный гол забил экс-форвард «Барселоны» Боян Кркич, реализовавший пенальти.
MLS
Регулярный чемпионат
«Коламбус Крю» — «Монреаль Импэкт» — 1:2 (1:1)
Голы: Лаппалайнен, 24 (0:1). Зардес, 45 (1:1). Кркич, 74 — с пенальти (1:2).
TIR PARFAIT!— Impact de Montr?al (@impactmontreal) October 8, 2020
Amazing penalty shot by @BoKrkic ?
1-2 | #CLBvMTL | #IMFC pic.twitter.com/Jpz0LnCF7G