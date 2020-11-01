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Кристиан Пануччи может возглавить команду из Кипра

15:23
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Бывший защитник сборной Италии и член тренерского штаба сборной России Кристиан Пануччи может возглавить кипрский АПОЭЛ. Руководство клуба из Никосии уже связывалось с 47-летним специалистом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В конце октября клуб уволил прежнего главного тренера Мариноса Узунидиса, после того как команда набрала всего пять очков в пяти матчах.

Последним место работы Пануччи была сборная Албании.

Пануччи был ассистентом Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год. После ухода из российской команды тренировал итальянские клубы «Ливорно» и «Тернана».

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