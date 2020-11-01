Кристиан Пануччи может возглавить команду из Кипра
Бывший защитник сборной Италии и член тренерского штаба сборной России Кристиан Пануччи может возглавить кипрский АПОЭЛ. Руководство клуба из Никосии уже связывалось с 47-летним специалистом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В конце октября клуб уволил прежнего главного тренера Мариноса Узунидиса, после того как команда набрала всего пять очков в пяти матчах.
Последним место работы Пануччи была сборная Албании.
Пануччи был ассистентом Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год. После ухода из российской команды тренировал итальянские клубы «Ливорно» и «Тернана».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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