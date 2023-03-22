Роналду — об уходе из «МЮ»: «У меня нет времени для сожалений. Теперь я стал лучше»

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».

В ноябре 2022 года Роналду расторг контракт с «красными дьяволами» после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

В конце декабря португальский форвард подписал соглашение на три года с саудовским «Аль-Насром». Зарплата футболиста в новой команде составляет 200 миллионов евро в год.

«Иногда нужно пройти через некоторые вещи, чтобы увидеть, кто на твоей стороне. У меня нет времени для сожалений. Жизнь продолжается, и, хорошо это или плохо, это было частью моей карьеры. Когда находишься на вершине горы, часто не замечаешь того, что внизу. Теперь я более подготовлен и знаю, что было действительно важно. Никогда не проходил через то, что пережил в последние несколько месяцев. Теперь я стал лучше», — приводит слова Роналду Eurosport.

38-летний форвард провел 9 матчей за «Аль-Наср», забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.