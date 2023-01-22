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Сегодня, 19:23

Криштиану Роналду впервые включен в стартовый состав «Аль-Насра» на официальный матч

Иван Шитик
Корреспондент
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Форма Криштиану Роналду.
Фото ФК «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» в официальном матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». 37-летний португалец включен в стартовый состав команды.

Роналду заключил двухлетний контракт с «Аль-Насром» в конце декабре. После этого футболист пропустил два матча чемпионата Саудовской Аравии из-за дисквалификации.

В ноябре Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила футболиста на два матча за апрельский инцидент, когда он, выступая за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом.

Нападающий принял участие в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.

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Арсенал 1
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1-й тайм

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24%

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ИТБ1 (1.5)

17%

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Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
0
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