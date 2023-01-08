Криштиану Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе в Эр-Рияде

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду снял для себя и своей семьи 17 комнат в элитном отеле в Эр-Рияде, сообщает ESPN.

В ближайшее время он будет проживать в 99-этажном небоскребе Kingdom Tower. За номера он заплатит в общей сложности около 280 тысяч евро.

37-летний португалец перешел в «Аль-Наср» в начале этого года. Он подписал контракт до лета 2025 года.

Ожидается, что в составе новой команды Криштиану Роналду может дебютировать 22 января.