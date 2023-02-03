Роналду: «Рад забить свой первый гол в Саудовской лиге. Вся команда приложила усилия»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после первого забитого гола в чемпионате Саудовской Аравии.

Португалец забил гол с пенальти на 90+3-й минуте матча и спас свою команду от поражения.

«Рад забить свой первый гол в Саудовской лиге. Вся команда приложила огромные усилия, чтобы добиться важной ничьей в очень сложном матче!» — написал Роналду в соцсетях.

37-летний Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Его команда занимает 1-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 34 очка за 15 матчей.