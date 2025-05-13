Футбол
13 мая, 19:00

Роналду — о дебюте сына: «Очень горжусь тобой»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал дебют своего старшего сына в матче за национальную сборную для игроков не старше 15 лет на международном турнире имени Влатко Марковича в Хорватии.

«Поздравляю тебя с дебютом в Португалии, сынок. Очень горжусь тобой», написал Роналду-старший в своих соцсетях.

Криштиану Роналду-младший вышел на поле в начале второго тайма в матче с Японией. Сборная Португалии одержала победу со счетом 4:1. На момент его появления португальцы вели со счетом 3:0.

Как и его отец, 14-летний Роналду-младший играет за «Аль-Наср». У него контракт с академией этого клуба.

Ранее 40-летний Роналду говорил, что перед завершением карьеры хотел бы разделить поле со своим сыном.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
