Криштиану Роналду и Лионель Месси попали в стартовые составы сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ» на товарищеский матч в Саудовской Аравии

На стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 января в рамках товарищеского матча встретятся сборная Эр-Рияда и французский"ПСЖ". Стали известны составы команд на эту встречу.

В основной состав «ПСЖ» попал аргентинский нападающий Лионель Месси.

А в составе сборной Эр-Рияда с первых минут выйдет португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Cборная Эр-Рияда: Оспина, Гонсалес, Конан, Аль-Болеахи, Аль-Бурайк, Талиска, Куэльяр, Аль-Жувайл, Марега, Игало, К.Роналду.

«ПСЖ»: Навас, Бернат, Рамос, Хакими, Битшиабу, Санчеш, Солер, Витинья, Мбаппе, Неймар, Месси.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.