Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:56

Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в официальном матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий Криштиану Роналду вышел с капитанской повязкой на поле в матче «Аль-Насра» против «Аль-Иттифака».

Встреча 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии стала дебютный для 37-летнего португальца в официальных турнирах за «Аль-Наср».

Португалец официально был представлен игроком «Ан-Насра» 3 января, однако ему пришлось пропустить два матча команды из-за наложенной в Англии дисквалификации.

«Ан-Наср» занимает третье место в турнирной таблице с 30 очками после 13 матчей и отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» на два очка, имея при этом две игры в запасе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
3
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
В Адлерском районе Сочи загорелись три частных жилых дома
Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Криштиану Роналду выйдет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду впервые включен в стартовый состав «Аль-Насра» на официальный матч
Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января
Супершоу Месси и Роналду в финальной дуэли: команда Лео победила 5:4, но Криштиану забил больше
Криштиану Роналду оформил дубль за сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче против «ПСЖ»
Криштиану Роналду забил с пенальти в товарищеском матче сборной звезд Эр-Рияда против «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду выйдет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Аль-Наср»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости