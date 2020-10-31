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Крицюк дебютировал за «Белененсеш». Команда сыграла вничью в чемпионате Португалии

21:27

«Белененсеш», за который выступает российский вратарь Станислав Крицюк, сыграл вничью с командой «Фаренсе» в домашнем матче шестого тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Крицюк, для которого этот матч стал дебютным за «Белененсеш», пополнил состав команды в конце сентября. Ранее 29-летний голкипер защищал цвета «Краснодара», а также выступал за португальские «Брагу» и «Риу Аве».

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