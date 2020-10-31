Крицюк дебютировал за «Белененсеш». Команда сыграла вничью в чемпионате Португалии
«Белененсеш», за который выступает российский вратарь Станислав Крицюк, сыграл вничью с командой «Фаренсе» в домашнем матче шестого тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Крицюк, для которого этот матч стал дебютным за «Белененсеш», пополнил состав команды в конце сентября. Ранее 29-летний голкипер защищал цвета «Краснодара», а также выступал за португальские «Брагу» и «Риу Аве».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.