Красивый гол Витинью не спас "Фламенго" от поражения. Видео
Бывший игрок ЦСКА Витинью, выступающий за "Фламенго", забил мяч в ворота "Интеранасионала" в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Его команда в этой игре уступила со счетом 1:2.
В составе победителей отличились Вильям Потткер и Родригу Доураду. "Интер" с 46 очками лидирует в чемпионате. У "Фла" 41 очко и четвертая позиция.
Чемпионат Бразилии
Серия А
23-й тур
"Интернасионал" - "Фламенго" - 2:1 (1:0)
Голы: Петткер, 6, Доураду, 59 - Витинью, 57
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