Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

6 сентября 2018, 08:14

Красивый гол Витинью не спас "Фламенго" от поражения. Видео

Евгений Петров
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

 

Бывший игрок ЦСКА Витинью, выступающий за "Фламенго", забил мяч в ворота "Интеранасионала" в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Его команда в этой игре уступила со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Вильям Потткер и Родригу Доураду. "Интер" с 46 очками лидирует в чемпионате. У "Фла" 41 очко и четвертая позиция.

Чемпионат Бразилии

Серия А

23-й тур

"Интернасионал" - "Фламенго" - 2:1 (1:0)

Голы: Петткер, 6, Доураду, 59 - Витинью, 57

 

Витиньо дус Сантус (Витиньо)
ФК Фламенго
1
Читайте также
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
Семак почувствовал страх, его команда разуверилась в себе, Тюкавин нашел свой шанс и снова в золотой гонке. Что случилось в матче «Динамо» - «Зенит»
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол вратаря со штрафного помог "Сеаре" обыграть "Коринтианс". Видео

Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости