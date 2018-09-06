Красивый гол Витинью не спас "Фламенго" от поражения. Видео

Бывший игрок ЦСКА Витинью, выступающий за "Фламенго", забил мяч в ворота "Интеранасионала" в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Его команда в этой игре уступила со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Вильям Потткер и Родригу Доураду. "Интер" с 46 очками лидирует в чемпионате. У "Фла" 41 очко и четвертая позиция.

Чемпионат Бразилии

Серия А

23-й тур

"Интернасионал" - "Фламенго" - 2:1 (1:0)

Голы: Петткер, 6, Доураду, 59 - Витинью, 57