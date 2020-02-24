Красивый гол Тевеса помог «Бока Хуниорс» обыграть «Годой Крус»

В матче 21-го тура чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» обыграл «Годой Крус» (3:0).

В составе победителей дубль сделал Эдуардо Сальвио. Еще один мяч красивым дальним ударом забил Карлос Тевес.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» делят первое место, имея в активе по 42 очка. У «Ривер Плейт» есть матч в запасе.

Чемпионат Аргентины. Суперлига

21-й тур

«Бока Хуниорс» — «Годой Крус» — 3:0 (1:0)

Голы: Тевес, 19, Эдуардо Сальвио, 83. 87

Удаление: Эррера («Годой Крус»), 71