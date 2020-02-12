Краневиттер получил травму в дебютном матче за «Монтеррей»

Полузащитник «Монтеррея» Матиас Краневиттер провел первый матч за клуб.

26-летний аргентинец вышел в стартовом составе в четвертьфинальном матче Кубка Мексики против «Сантос Лагуна» (0:0). Однако на 33-й минуте хавбек покинул поле из-за травмы.

La lamentable lesi?n de Kranevitter. pic.twitter.com/tpMnaOPfSs — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 12, 2020

24 января Краневиттер покинул «Зенит», а через три дня подписал контракт с «Монтерреем». В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча за петербургский клуб, а его контракт истекал летом 2021 года.