«Краковия» выиграла Кубок Польши, завоевав первый трофей за 72 года

«Краковия» стала обладателем Кубка Польши. В финальном матче команда выиграла у «Лехии» — 3:2. Для «Краковии» этот трофей стал первым за 72 года. Клуб пять раз выигрывал чемпионат Польши, но в последний раз — в 1948 году. Кубок ей покорился впервые.

«Лехия» дважды вела в счете — 1:0 и 2:1, но «Краковия» сперва ушла от поражения на 88-й минуте, а на 117-й забила победный мяч.

«Краковия» примет участие в Лиге Европы, наряду с «Лехом» и «Пястом». В Лигу чемпионов пробился чемпион Польши «Легия».

Кубок Польши

Финал

«Краковия» — «Лехия» — 3:2 д.в. (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Хайдари, 21 (0:1). Ван Амерсфор, 65 (1:1). Липски, 85 (1:2). Яблонски, 88 (2:2). Вдовяк, 117 (3:2).

Удаление: Малоча (Л), 80.