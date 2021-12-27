Ковалевски: «Соуза не останется в сборной Польши, потому что болельщики разочарованы»
Бывший вратарь сборной Польши Войцех Ковалевски поделился мнением о желании главного тренера польской команды Паулу Соузы покинуть пост ради работы в бразильском «Фламенго».
«Насколько я знаю, пока вопрос не решен. Есть слухи, что Соуза получил предложение от бразильского клуба, но на данный момент он связан контрактом с Польской федерацией футбола, и как будет развиваться ситуация, будет во многом зависеть от того, какое стороны найдут решение. Как мне известно, у тренера нет возможности в одностороннем порядке расторгнуть контракт.
Я оцениваю шансы на то, что он останется, как минимальные. Более чем уверен, что он не останется, потому что реакция в Польше очень яркая, реакция болельщиков в том числе. Все разочарованы, и я даже не представляю, что тренер в такой ситуации может остаться. Вопрос в том, на каких условиях он будет расторгать контракт с Польской федерацией футбола, но это уже задача для менеджмента федерации, который, насколько я слышал, сейчас этим и занимается", — приводит слова Ковалевски «Газета.Ru».
Польша является соперником сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.
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