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Ковалевски: «Соуза не останется в сборной Польши, потому что болельщики разочарованы»

14:36
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Бывший вратарь сборной Польши Войцех Ковалевски поделился мнением о желании главного тренера польской команды Паулу Соузы покинуть пост ради работы в бразильском «Фламенго».

«Насколько я знаю, пока вопрос не решен. Есть слухи, что Соуза получил предложение от бразильского клуба, но на данный момент он связан контрактом с Польской федерацией футбола, и как будет развиваться ситуация, будет во многом зависеть от того, какое стороны найдут решение. Как мне известно, у тренера нет возможности в одностороннем порядке расторгнуть контракт.

Я оцениваю шансы на то, что он останется, как минимальные. Более чем уверен, что он не останется, потому что реакция в Польше очень яркая, реакция болельщиков в том числе. Все разочарованы, и я даже не представляю, что тренер в такой ситуации может остаться. Вопрос в том, на каких условиях он будет расторгать контракт с Польской федерацией футбола, но это уже задача для менеджмента федерации, который, насколько я слышал, сейчас этим и занимается", — приводит слова Ковалевски «Газета.Ru».

Польша является соперником сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/27/17070049.shtml

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Анна Горшкова все материалы автора

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