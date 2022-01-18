Ковалевски: «Левандовски заслужил и премию лучшему игроку года от ФИФА, и «Золотой мяч»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски поделился мнением о признании форварда «Баварии» Роберта Левандовски лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

«Я считаю, что он заслужил эту награду и ту, которую не получил, говорю про «Золотой мяч». Это не только мое мнение, многие футбольные специалисты и игроки говорили о том, что именно Левандовский является лучшим футболистом мира и вполне заслужил всех наград, которые он получил за последнее время. То, что «Золотой мяч» не оказался в руках Роберта, является недопониманием для меня. Но это никак не повлияло на самого Роберта, на его спортивную форму, стремление к успехам и рекордам. Он по-прежнему показывает топовый уровень и результативность, не удивляет, что он достигает таких целей и заслуживает таких наград», — приводит слова Ковалевски ТАСС.

33-летний Левандовски получил данную награду второй раз подряд. Среди номинантов на эту награду также были Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) и Лионель Месси («Барселона"/"ПСЖ», Аргентина).

На счету Левандовски 69 голов за 2021 год. В прошлом сезоне польский футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.