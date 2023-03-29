Ковачич: «Модрич еще сыграет на Евро-2024, а то и на чемпионате мира»

Полузащитник «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачич высказался о своем партнере по национальной команде Луке Модриче после победы над Турцией (2:0) во втором туре отбора Евро-2024.

«Стану ли я преемником Модрича? Луке еще есть за что играть, особенно если вы посмотрите, как он играл сегодня. Он выглядел как молодой футболист. Думаю, он определенно еще сыграет на Евро-2024, а может, и на следующем чемпионате мира, если Бог даст», — приводит слова Ковачича Madrid Xtra.

37-летний хорват сыграл за свою сборную 164 матча и забил 23 гола.