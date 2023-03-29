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Сегодня, 10:43

Ковачич: «Модрич еще сыграет на Евро-2024, а то и на чемпионате мира»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачич высказался о своем партнере по национальной команде Луке Модриче после победы над Турцией (2:0) во втором туре отбора Евро-2024.

«Стану ли я преемником Модрича? Луке еще есть за что играть, особенно если вы посмотрите, как он играл сегодня. Он выглядел как молодой футболист. Думаю, он определенно еще сыграет на Евро-2024, а может, и на следующем чемпионате мира, если Бог даст», — приводит слова Ковачича Madrid Xtra.

37-летний хорват сыграл за свою сборную 164 матча и забил 23 гола.

Лука Модрич
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
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