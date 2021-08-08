«Генк» вырвал победу в матче с «Кортрейком»
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«Генк» обыграл «Кортрейк» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Бельгии.
В составе победителей отличились Пол Онуачу и Даниэль Муньос. У хозяев забил Тедди Шевалье.
«Генк» набрал четыре очка и занимает девятое место. У «Кортрейка» шесть очков и вторая позиция.
Чемпионат Бельгии
3-й тур
«Кортрейк» — «Генк» — 1:2 (1:0)
Голы: Шевалье, 18 — Онуачу, 52, Муньос, 90+2
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