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«Генк» вырвал победу в матче с «Кортрейком»

01:26
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«Генк» обыграл «Кортрейк» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Бельгии.

В составе победителей отличились Пол Онуачу и Даниэль Муньос. У хозяев забил Тедди Шевалье.

«Генк» набрал четыре очка и занимает девятое место. У «Кортрейка» шесть очков и вторая позиция.

Чемпионат Бельгии

3-й тур

«Кортрейк» — «Генк» — 1:2 (1:0)

Голы: Шевалье, 18 — Онуачу, 52, Муньос, 90+2

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Евгений Петров все материалы автора

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