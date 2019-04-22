"Коринтианс" выиграл чемпионат штата благодаря голу Вагнера Лав на 89-й минуте

"Коринтианс" стал победителем чемпионата штата Паулиста. В ответном матче клуб взял верх над "Сан-Паулу" со счетом 2:1. Первая игра в Сан-Паулу завершилась нулевой ничьей. В ответной игре счет до 89-й минуты устраивал гостей - 1:1. Но вышедший на замену бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав провел победный мяч и принес "Коринтиансу" третью победу в чемпионате штата подряд.

Для Вагнера Лав это был второй гол за "Коринтианс" после перехода в январе, ранее он отличался 28 февраля в игре Южноамериканского кубка с "Расингом" (2:1).

"Коринтианс" в рекордный 30-й раз выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. У ближайших преследователей "Палмейраса" и "Сантоса" по 22 титула, у "Сан-Паулу" - 21.

Чемпионат штата Сан-Паулу

Финал

Ответный матч

"Коринтианс" - "Сан-Паулу" - 2:1 (1:1)

Голы: Авелар, 31 (1:0). Антони Матеус, 45+3 (1:1). Вагнер Лав, 89 (2:1).