«Коринтианс» с Вагнером Лав вышел в полуфинал Южноамериканского кубка

«Флуминенсе» на своем поле сыграл вничью с «Коринтианс» в ответном матче 1/4 финала Южноамериканского кубка (1:1). В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья, поэтому в полуфинал вышел клуб из Сан-Паулу.

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав отыграл всю встречу в составе «Коринтианс».

В полуфинале «Коринтианс» встретится с «Индепендьенте дель Валье».

Южноамериканский кубок

1/4 финала

Ответный матч

«Флуминенсе» (Бразилия) — «Коринтианс» (Бразилия) — 1:1 (0:0)

Голы: Педринью, 55 (0:1). Паблу Диегу, 83 (1:1).

Первый матч — 0:0.