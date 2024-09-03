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Сегодня, 01:04

«Копенгаген» подписал российского форварда Онугху

Сергей Разин
корреспондент
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Герман Онугха.
Фото ФК «Копенгаген»

Форвард «Вайле» Герман Онугха подписал контракт с «Копенгагеном», сообщается на официальном сайте датского клуба.

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на два года. В августе Онугха был вызван в сборную России.

Онугха выступал за «Вайле» с февраля 2021 года. За это время он уходил в аренды в «Крылья Советов», «Рубин» и «Бней Сахнин». В минувшем сезоне форвард забил 15 голов в 31 матче чемпионата Дании и стал лучшим бомбардиром турнира.

Герман Онугха. Карпин обратил внимание на лучшего бомбардира датской лиги. Онугха впервые сыграет за сборную России?

ФК Копенгаген
Герман Онугха
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