«Копенгаген» подписал российского форварда Онугху

Форвард «Вайле» Герман Онугха подписал контракт с «Копенгагеном», сообщается на официальном сайте датского клуба.

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на два года. В августе Онугха был вызван в сборную России.

Онугха выступал за «Вайле» с февраля 2021 года. За это время он уходил в аренды в «Крылья Советов», «Рубин» и «Бней Сахнин». В минувшем сезоне форвард забил 15 голов в 31 матче чемпионата Дании и стал лучшим бомбардиром турнира.