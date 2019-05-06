"Копенгаген" выиграл у "Бреннбю" (3:2) в матче 33-го тура чемпионата Дании. Благодаря этой победе команда обеспечила себе чемпионский титул за три тура до финиша.

В составе победителей один из мячей забил бывший форвард "Локомотива" Даме Ндой. С 82 очками команда занимает первое мест. Вторым идет "Мидтьюлланн" - 68 очков. "Копенгаген" стал чемпионом страны в 13-й раз

Чемпионат Дании

33-й тур

"Копенгаген" - "Бреннбю" - 3:2 (2:1)

Голы: Сков, 10, с пенальти, ндой, 12, Йенсен, 64 - Тибблин, 6, Вавро, 53, в свои ворота.