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Кононов пока не может договориться с «Ригой»

14:23
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По информации «СЭ», переговоры между «Ригой» и Олегом Кононовым затягиваются. По всей вероятности, стороны не поставят подписи до конца января.

При этом 53-летний специалист остается основным претендентом на пост главного тренера рижской команды. Его интересы представляет агент Вадим Шаблий. Ранее «Риге» предлагалось рассмотреть кандидатуру Александра Хацкевича, который в итоге возглавил волгоградский «Ротор».

Последним местом работы Кононова был московский «Спартак», который он покинул в конце сентября после домашнего поражения от «Оренбурга». (Виталий Айрапетов)

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