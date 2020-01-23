Кононов пока не может договориться с «Ригой»

По информации «СЭ», переговоры между «Ригой» и Олегом Кононовым затягиваются. По всей вероятности, стороны не поставят подписи до конца января.

При этом 53-летний специалист остается основным претендентом на пост главного тренера рижской команды. Его интересы представляет агент Вадим Шаблий. Ранее «Риге» предлагалось рассмотреть кандидатуру Александра Хацкевича, который в итоге возглавил волгоградский «Ротор».

Последним местом работы Кононова был московский «Спартак», который он покинул в конце сентября после домашнего поражения от «Оренбурга». (Виталий Айрапетов)