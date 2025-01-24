В Южной Америке ввели «правило капитана». Только он может общаться с судьей

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ввела «правило капитана» во всех турнирах, проводящихся под ее эгидой. Это такое же правило, которое, например, использовалось УЕФА на недавнем чемпионате Европы-2024. Его применение разрешено Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Согласно ему, только капитаны команды могут подходить к арбитру, чтобы получить разъяснение по тем или иным решениям. При этом они обязаны следить за тем, чтобы остальные футболисты находились на расстоянии от рефери и не мешали ему общаться с капитанами. Делается это, чтобы избежать моббинга — ситуаций, когда игроки толпой окружают судью, пытаясь оказать на него давление, спорят с ним и даже оскорбляют.

Если футболист или футболисты все равно будут подбегать к рефери и пытаться надавить на него, в ответ к ним будут применяться дисциплинарные санкции.

Если обязанности капитана выполняет вратарь, перед началом матча необходимо сообщить арбитру, кто станет замещать его при общении с судьей в ходе игры. В дальнейшем либо сам голкипер (он же капитан), либо замещающий его полевой игрок могут подходить к рефери, чтобы получить разъяснения по тому или иному вопросу. Подбегать обоим запрещено.

Так, к примеру, произошло в матче 2-го тура Евро-2024 Испания — Италия, когда Славко Винчич остановил игру на половине поля итальянцев (но далеко от их ворот и голкипера), а их вратарь и капитан Джанлуиджи Доннарумма выбежал из своей штрафной и помчался разговаривать с судьей. За что моментально получил желтую карточку. Он был капитаном и недоумевал по поводу наказания, забыв, что во время игры его заместителем для общения с рефери назначили Жоржиньо. Таким образом, Винчич тогда выполнил инструкцию и правильно вынес Доннарумме предупреждение.