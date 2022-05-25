Компани покинул пост главного тренера «Андерлехта»

«Андерлехт» 25 мая на официальном сайте объявил, что защитник Венсан Компани покинул пост главного тренера команды.

В августе 2020 года Компани, выступавший за «Андерлехт» играющим тренером, завершил карьеру игрока и занялся тренерской деятельностью.

Ранее появилась информация, что бельгиец возглавит английский «Бернли».

По итогам сезона-2021/22 «Бернли» занял 18-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в чемпионшип. Команду возглавлял Шон Дайч, после его отставки должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Майкл Джексон.