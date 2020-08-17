Компани объявил о завершении карьеры и стал главным тренером «Андерлехта»

Бывший капитан сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Венсан Компани объявил о завершении карьеры. 34-летний футболист принял такое решение из-за проблем со здоровьем, в результате которых он регулярно получал травмы.

Компани теперь станет главным тренером «Андерлехта», сообщает пресс-служба клуба.

Компани вернулся в «Андерлехт» в мае 2019-го и планировал провести несколько сезонов в роли играющего тренера. Но травмы скорректировали его планы.