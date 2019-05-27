Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и признан лучшим легионером

Нападающий "Млады Болеслав" и сборной России Николай Комличенко​ признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии, сообщает пресс-служба турнира.

В сезоне 2018/19 23-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата, забил 28 голов и отдал 7 результативных передач.

По итогам голосования, в котором приняли участие тренеры, капитаны команд и журналисты, Комличенко признан лучшим легионером чемпионата. Россиянин набрал 128 очков, опередив ближайшего преследователя на 57 баллов.