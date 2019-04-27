Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко продолжает демонстрировать бомбардирские успехи в чемпионате Чехии. В игре 30-го тура против "Злина" он за один тайм сделал дубль и отдал голевую передачу.

На данный момент на счету Комличенко 24 мяча в 26 играх чемпионата, в споре бомбардиров он лидирует с гигантским отрывом. Он повторил свой лучший результат по голам за сезон: 24 мяча он провел в сезоне-2015/16 в составе "Краснодара-2", но только тогда он выступал не на высшем уровне, а в ПФЛ.

Комличенко - воспитанник "Краснодара", за "Младу" играет с сезона-2017/18, сперва на правах аренды, а в январе этого года чехи выкупили его контракт.