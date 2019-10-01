Комличенко не забил в третьем матче подряд и в пятой игре подряд получил карточку

«Млада Болеслав» выиграла у «Хрудима» в матче 1/16 финала Кубка Чехии — 4:2. Российский форвард Николай Комличенко провел на поле 79 минут. На 59-й минуте он не забил пенальти, а на 66-й получил желтую карточку.

Комличенко не забивает уже в третьей игре подряд. В двух встречах до старта этой серии он забил шесть голов. Также он получает желтые карточки в пяти играх подряд.