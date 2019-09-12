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Команда Ибрагимовича в ярости. Арбитр не назначил пенальти за удар ногой по лицу

07:32
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Арбитр матча регулярного чемпионата MLS «Колорадо» — «Лос-Анджелес Гэлакси» не назначил пенальти в ворота хозяев на последних минутах встречи. Капитан гостей Златан Ибрагимович сделал передачу в штрафную соперника, а нападающий попытался головой переправить мяч в сетку. Защитник ногой попал по лицу нападающему, но судья после просмотра видеоповтора не стал назначать одиннадцатиметровый.

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