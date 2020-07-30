Команда 4-й бразильской лиги потеряла 18 игроков из-за коронавируса, но выбила звездный «Сан-Паулу» из чемпионата штата

Сенсация произошла в четвертьфинале чемпионата штата Сан-Паулу. В матче 1/4 финала один из сильнейших клубов страны «Сан-Паулу» уступил команде серии D (четвертый дивизион) «Мирассол» со счетом 2:3.

Примечательно, что «Мирассол» из-за массового заражения коронавирусов лишился 18 футболистов, включая 8 игроков стартового состава. На игру было в числе прочих заявлено 11 футболистов юношеских команд «Мирассола».

В составе «Сан-Паулу» же вышли такие известные футболисты, как Дани Алвес («Барселона», «Ювентус», «ПСЖ»), Хуанфран («Атлетико»), Эрнанес («Лацио», «Интер», «Ювентус»), Пату («Милан»).

В полуфинал также пробился «Палмейрас», победивший «Санту-Андре» 2:0. Еще два полуфиналиста определятся в матчах «Сантос» — «Понте-Прета» и «Брагантино» — «Коринтианс».