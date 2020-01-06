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Колыванов возглавил ереванский «Арарат»

17:39
Игорь Колыванов. Фото ФК «Торпедо»
Игорь Колыванов. Фото ФК «Торпедо»
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Российский специалист Игорь Колыванов стал главным тренером ереванского «Арарата», сообщает пресс-служба армянской команды. 51-летний Колыванов ранее возглавлял «Уфу», «Торпедо», молодежную сборную России и другие команды.

Условия контракта с Колывановым не разглашаются. Специалист сменил на посту главного тренера «Арарата» Вадима Лазоренко.

Колыванов привел к победе сборную России до 17 лет на юношеском чемпионате Европы в 2006 году.

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