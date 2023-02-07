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Сегодня, 09:46

Колыванов объяснил, почему работа на Кипре пойдет Кержакову на пользу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что Александр Кержаков возглавит кипрский клуб «Кармиотисса».

«Конечно, можно рассуждать о том, что Кержаков, согласившись на предложение с Кипра, пошел на понижение. Все-таки уровень местного национального первенства ниже РПЛ. С другой стороны, для любого тренера главное — работать. Так вышло, что, видимо, он не получил конкретных предложений из РПЛ. Александр — совсем молодой начинающий тренер, и он горит желанием трудиться. Зачем человеку в 40 лет делать длительный перерыв? Вот и Кержаков этого не хочет. Поэтому, думаю, он принял предложение «Кармиотиссы», — приводит слова Колыванова RT.

6 февраля генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус подтвердил «СЭ» информацию, что Кержаков возглавит клуб. В среду специалист должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт.

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он покинул после окончания сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Источник: RT
Александр Кержаков
Игорь Колыванов
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