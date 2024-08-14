Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 04:58

«Интер Майами» проиграл в 1/8 финала Кубка лиг

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Луис Суарес в матче с «Коламбус Крю».
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» потерпел поражение от «Коламбус Крю» в матче 1/8 финала Кубка лиг — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Lower.com Филд» в Коламбусе.

На 10-й минуте Матиас Рохас вывел «цапель» вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва Диего Гомес с передачи Луиса Суареса удвоил преимущество гостей. Однако почти сразу гости за 2 минуты сравняли счет, а на 80-й минуте Диего Росси збабил победный мяч.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси участие в этой встрече не принимал. Он продолжает восстановление от травмы лодыжки.

В четвертьфинале «Коламбус Крю» встретится с «Нью-Йорк Сити», который выиграл у «Тигрес» (2:1).

Футбол
ФК Интер Майами
1
0
Читайте также
Бокс могут исключить из олимпийской программы
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Антона Миранчука исключил переход футболиста в ПАОК
Новости
RSS RSS
Все новости